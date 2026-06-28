Путин призвал выдерживать экономически обоснованные цены на топливо

Для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, соответствующие масштабу текущих вызовов, заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, такие меры, среди прочего, должны предусматривать увеличение объема производства топлива, а также сохранение экономически обоснованных цен на него.
«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — сказал президент.
К вечеру 28 июня полные или частичные ограничения на продажу топлива действуют в 36 регионах России.
Ранее Минэнерго заверило, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой, для его обеспечения, по заявлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), приняты необходимые меры. Ведомство также ранее рекомендовало профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо.
26 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка.
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