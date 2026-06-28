Путин призвал выдерживать экономически обоснованные цены на топливо

Ранее Минэнерго заверило, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой, для его обеспечения, по заявлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), приняты необходимые меры. Ведомство также ранее рекомендовало профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо.