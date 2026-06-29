С 1 июля границы сельхозугодий начнут вносить в ЕГРН

Машаров пояснил, что к таким угодьям, согласно Земельному кодексу, относятся пашни, сенокосы, пастбища, а также земли, занятые многолетними насаждениями, включая сады и виноградники. Эти территории предназначены исключительно для растениеводства и животноводства, а изменить их категорию можно только в исключительных случаях.