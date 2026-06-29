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С 1 июля границы сельхозугодий начнут вносить в ЕГРН

Сведения о границах сельскохозяйственных угодий начнут вносить в Единый государственный реестр недвижимости с 1 июля. Об этом «ТАСС» сообщил член ОП РФ Евгений Машаров.

Источник: ИА Татар-информ

По его словам, с этой даты в ЕГРН будут фиксироваться границы сельхозугодий, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

Машаров пояснил, что к таким угодьям, согласно Земельному кодексу, относятся пашни, сенокосы, пастбища, а также земли, занятые многолетними насаждениями, включая сады и виноградники. Эти территории предназначены исключительно для растениеводства и животноводства, а изменить их категорию можно только в исключительных случаях.

Он подчеркнул, что сельскохозяйственные угодья относятся к особо ценным землям, поэтому их границы должны быть закреплены в ЕГРН.

Ранее, как разъяснял Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, разработавший соответствующий законопроект, сведения о границах таких земель содержались только в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и отсутствовали в ЕГРН. Из-за этого при совершении сделок с недвижимостью не всегда учитывались особенности правового режима сельхозугодий.

По словам Машарова, новые правила не вводят дополнительных ограничений для собственников. Напротив, внесение сведений в ЕГРН позволит точнее определить правовой статус участков, поможет избежать земельных споров, сделает сделки с недвижимостью более прозрачными и обеспечит защиту сельхозземель от нерационального использования.