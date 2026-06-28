Заявления Путина на совещании по ситуации на топливном рынке. Видео

Путин на совещании правительства по ситуации с топливным рынком в России.
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения регионов топливом. Он рассказал, что на внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года — 1,7 млн т. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, добавил глава государства.
Для стабилизации рынка президент призвал принять системные меры, включая наращивание предложения и поддержание экономически обоснованных цен. Власти должны уделить особое внимание обеспечению топливом сельхозпроизводителей в летний период, а для оперативного мониторинга был создан круглосуточный штаб, подчеркнул Путин.
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