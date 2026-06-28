Заявления Путина на совещании по ситуации на топливном рынке. Видео

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения регионов топливом. Он рассказал, что на внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года — 1,7 млн т. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, добавил глава государства.