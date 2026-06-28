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На Кубани трубы водоснабжения прокладывают по-новому: пояснения минЖКХ

Работы идут в Горячем Ключе, станице Тбилисской и поселке Мостовской.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае по-новому начали прокладывать трубы водоснабжения. Работы идут в Горячем Ключе, станице Тбилисской и поселке Мостовской.

В Горячем Ключе заменили уже более 3 км водопроводных сетей. Это 48% от намеченного плана.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов рассказал, что рабочие применяют современную бестраншейную технологию методом прокола. «Такой подход позволяет свести объем земляных работ к минимуму, сохранить целостность ландшафта, сократить сроки строительства и снизить воздействие на окружающую среду», — пояснил он.

Когда все работы выполнят, стабильное водоснабжение получат около 40 тысяч жителей города и около 10 соцобъектов.

В станице Тбилисской работы идут на трех улицах: Широкая, Леонова и Октябрьская. Подрядная организация заменила изношенные трубы на протяжении более километра. Работы должны завершиться к концу лета. Качественную воду получат около 70 домов.

В поселке Мостовской капремонт системы водоснабжения идет с марта 2026 года. За почти четыре месяца рабочие выполнили 22% от плана. Завершить работы планируют в начале 2027 года.

Обновление сетей водоснабжения идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».