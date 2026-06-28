«Белоруснефть»: в Беларуси растет потребление АИ-95, топлива достаточно

Атрощенко также добавил, что увеличение спроса на топливо в летний отпускной сезон объясняется еще и тем, что в страну приезжает много гостей из других стран. Никаких ограничений, лимитов на приграничных заправочных станциях нет, а топлива достаточно в нужном количестве, подчеркнул он.