«Белоруснефть»: в Беларуси растет потребление АИ-95, топлива достаточно

Топлива на заправочных станциях и складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику.
Он отметил, что самым популярным видом топлива является «дизель», оно составляет почти 55 процентов, на втором месте по востребованности — это автобензины, на их долю приходится 40 процентов.
«В настоящее время наблюдается тенденция сокращения потребления (в Беларуси — Sputnik) 92-го бензина и рост потребления 95-го», — сказал Атрощенко.
По его словам, это свидетельствует о том, что автолюбители в Беларуси переходят на высокооктановые бензины.
Отвечая на вопросы журналиста, Атрощенко пояснил, что увеличение потребления топлива на АЗС объясняется сезонной востребованностью — во время летних отпусков спрос на автотопливо всегда растет.
«Мы к нему (к увеличению сезонного спроса — Sputnik) готовы», — заявил представитель «Белоруснефти».
Когда на каких-то заправочных станциях увеличивается спрос, туда оперативно завозят дополнительные объемы топлива, сказал Атрощенко.
«Белоруснефть» работает на то, чтобы бесперебойно обеспечивать топливом потребителей, подчеркнул он.
Атрощенко также добавил, что увеличение спроса на топливо в летний отпускной сезон объясняется еще и тем, что в страну приезжает много гостей из других стран. Никаких ограничений, лимитов на приграничных заправочных станциях нет, а топлива достаточно в нужном количестве, подчеркнул он.