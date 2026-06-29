Нацбанк резко повысил курс евро и курс доллара на 29 июня после выходных

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 26 июня, субботу, 27 июня, и воскресенье, 28 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 29 июня. Очень резко в сторону роста изменился курс европейской валюты.