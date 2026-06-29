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Нацбанк резко повысил курс евро и курс доллара на 29 июня после выходных

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро и уменьшил курс российского рубля на 29 июня, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком заметно изменены валютные курсы на 29 июня, понедельник. После выходных ощутимо подрос курс евро, также стал выше курс доллара, а курс российского рубля уменьшился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 29 июня, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8258 белорусского рубля, 1 евро — 3,2920 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7443 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 26 июня, субботу, 27 июня, и воскресенье, 28 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 29 июня. Очень резко в сторону роста изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0030 белрубля, курс евро увеличился на 0,0848белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0257 белрубля.

Еще белорусы поспорили в соцсетях из-за цен на черешню, которую можно собирать самим под Минском: «Цена-то для самосбора кусается».

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