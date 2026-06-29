Шойгу соберет совещание по планам строительства ГЭС в Сибири

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проведет совещание по строительству гидро- и тепловых электростанций в Сибири.
Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ, 29 июня в Москве под председательством Шойгу пройдет совещание по реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе (СФО) для обеспечения крупных инвестиционных проектов. Предполагается, что в нем примут участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, вице-премьер Александр Новак, представители правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и организаций.
«На совещании планируется рассмотреть ход работы по выполнению указания президента РФ о строительстве Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, Мокской и Ивановской ГЭС в Республике Бурятия, усилению мощности Березовской ГРЭС в Красноярском крае и запуске предпроектных работ по Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае», — уточнили в пресс-службе.
Развитие Сибири.
Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году и приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием — к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС — единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого началось еще в советское время и не завершено до сих пор. Планы строительства Эвенкийская ГЭС на Нижней Тунгуске также появились во времена СССР, но не были реализованы.
Мокский гидроузел (Мокская и Ивановская ГЭС) будет сооружаться в 30 км южнее Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) между городами Таксимо и Куанда в Муйском районе Республики Бурятия. Мощность двух ГЭС составит 210 МВт и 1 200 МВт соответственно, ввод в эксплуатацию запланирован до 2035 года.
Шойгу считает развитие Сибири, в том числе ее энергетики, одним из приоритетов для страны. Ранее в интервью ТАСС и другим СМИ он упоминал об издании 1933 года, в котором описывались планы строительства десяти ГЭС на Енисее и шести на Ангаре. «Предполагалось, что к концу третьей пятилетки электроэнергия в стране станет самой дешевой в мире. Это был грандиозный проект: алюминиевые комбинаты, синтетическое топливо из угля, электрометаллургия. Так вот это и есть сибиризация России: развитие, созидание, движение вперед», — уверен Шойгу. По его мнению, «сейчас ситуация иная, но суть та же — использовать то, что дала природа».