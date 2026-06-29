Шойгу соберет совещание по планам строительства ГЭС в Сибири

Шойгу считает развитие Сибири, в том числе ее энергетики, одним из приоритетов для страны. Ранее в интервью ТАСС и другим СМИ он упоминал об издании 1933 года, в котором описывались планы строительства десяти ГЭС на Енисее и шести на Ангаре. «Предполагалось, что к концу третьей пятилетки электроэнергия в стране станет самой дешевой в мире. Это был грандиозный проект: алюминиевые комбинаты, синтетическое топливо из угля, электрометаллургия. Так вот это и есть сибиризация России: развитие, созидание, движение вперед», — уверен Шойгу. По его мнению, «сейчас ситуация иная, но суть та же — использовать то, что дала природа».