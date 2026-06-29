Россиянам напомнили о праве на продажу урожая без налога: вот несколько условий

При определенных условиях россияне могут не платить налог с дохода от продажи своего урожая. Об этом напомнил депутат Госдумы Валерий Селезнев для ТАСС.
Так, условием для освобождения от уплаты подоходного налога с дохода от продажи выращенной продукции является использование только личного труда (без найма) и соблюдение ограничений по совокупной площади земельных наделов.
По его словам, стандартный максимальный размер участка — 0,5 гектара, но региональные власти могут увеличивать этот лимит, но не более чем в пять раз, то есть до 2,5 гектара.
«Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день — это уже может быть признано предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов», — пояснил парламентарий.
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