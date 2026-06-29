Исследование показало, что россияне в мае купили 511,5 тыс. подержанных машин

Согласно результатам исследования, в конце весны россияне купили 511,5 тыс. подержанных машин, потратив на них 595,3 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем месяцем ранее (в апреле 2026-го — 640,1 млрд рублей), но на 14% больше, чем год назад (в мае 2025-го — 522 млрд рублей). Также стоит отметить, что за 5 месяцев 2026 года финансовая емкость вторичного рынка составила 2,82 трлн рублей, что на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.