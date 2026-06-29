Исследование показало, что россияне в мае купили 511,5 тыс. подержанных машин

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россияне в мае купили 511,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, потратив на них 595,3 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, в конце весны россияне купили 511,5 тыс. подержанных машин, потратив на них 595,3 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем месяцем ранее (в апреле 2026-го — 640,1 млрд рублей), но на 14% больше, чем год назад (в мае 2025-го — 522 млрд рублей). Также стоит отметить, что за 5 месяцев 2026 года финансовая емкость вторичного рынка составила 2,82 трлн рублей, что на 13% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
За год в финансовой емкости вторичного рынка доля «молодых» машин снизилась более чем на 2 процентных пункта. Так, в мае на них было потрачено 140,8 млрд рублей, что эквивалентно 23,7% от общей суммы денег. Если сравнивать эти показатели с уровнем годичной давности (мая 2025-го), то тогда они составляли 26% или 135,5 млрд рублей соответственно.
Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных «китайцев». В мае 2026 года жители РФ купили 29,6 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 59,3 млрд рублей. Если в штуках «китайцы» к маю 2025 года прибавили 42%, то в деньгах они показали рост в 2,3 раза — сильнее других. В результате их доля в затратах достигла в конце весны 10%, увеличившись более чем вдвое (с 4,9% в мае 2025-го).
Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в мае — 194,5 млрд рублей), за которыми располагаются японские (185 млрд рублей). Далее с огромным отставанием следуют автомобили с пробегом корейских брендов (75,3 млрд рублей). Результаты остальных участников рынка оказываются еще меньше: китайские марки — 59,3 млрд рублей, российские — 52,5 млрд рублей, американские — 27,1 млрд рублей. При этом отрицательную динамику в тратах к маю 2025 года демонстрируют только «американцы» и «корейцы» (-3% и −4% соответственно). У отечественных брендов сумма затрат выросла на 12%, у японских — на 26%, а у европейских она осталась на уровне годичной давности.