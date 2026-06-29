В Приморье прошла всероссийская ярмарка трудоустройства

160 работодателей региона представили соискателям более 3,5 тысячи вакансий. Главной площадкой стал Большой ГУМ во Владивостоке, где развернулась масштабная встреча работодателей и тех, кто ищет работу.
Ярмарка трудоустройства одновременно прошла во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Кавалерово, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Дальнереченске, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Для посетителей работали тематические площадки: специалисты кадрового центра «Работа России» проводили профориентационные тестирования и тренинги, мастер-классы по составлению резюме. Участники могли пройти собеседования с потенциальными работодателями и получить профессиональные консультации. Отдельная площадка — «Работа для СВОих» — была организована для участников специальной военной операции и их близких.