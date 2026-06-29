В Приморье прошла всероссийская ярмарка трудоустройства

Для посетителей работали тематические площадки: специалисты кадрового центра «Работа России» проводили профориентационные тестирования и тренинги, мастер-классы по составлению резюме. Участники могли пройти собеседования с потенциальными работодателями и получить профессиональные консультации. Отдельная площадка — «Работа для СВОих» — была организована для участников специальной военной операции и их близких.