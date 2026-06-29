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Цены на продукты стабилизируют в Приморье

Наценку на продукты делают минимальной для жителей Приморья. Соответствующие соглашения заключаются с производителями, поставщиками и торговыми сетями края.

Источник: Freepik

Как сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли, инициатива правительства Приморья позволит стабилизировать цены на товары, сделав их более доступными для жителей края.

«Согласно соглашению, производители и поставщики обязуются не повышать ранее установленные цены на отдельные виды товаров. Организации торговли устанавливают наценку не более 10% от закупочной цены», — подчеркнули в ведомстве.

К соглашению могут присоединиться производители, поставщики, торговые сети, готовые взять на себя соответствующие обязательства.