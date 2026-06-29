Цены на продукты стабилизируют в Приморье

Как сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли, инициатива правительства Приморья позволит стабилизировать цены на товары, сделав их более доступными для жителей края.
«Согласно соглашению, производители и поставщики обязуются не повышать ранее установленные цены на отдельные виды товаров. Организации торговли устанавливают наценку не более 10% от закупочной цены», — подчеркнули в ведомстве.
К соглашению могут присоединиться производители, поставщики, торговые сети, готовые взять на себя соответствующие обязательства.