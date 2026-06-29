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Новосибирцам ограничили выдачу наличных

В силу вступил новый закон, направленный на защиту от мошенников.

Источник: НДН.ИНФО

Согласно новому закону, банки получили право ограничивать выдачу наличных через банкоматы, если операция вызывает подозрения. Это делается для борьбы с мошенничеством и защиты денег клиентов.

Клиент может снять не более 50 тысяч рублей в сутки. В случае необходимости дополнительной проверки банк может приостановить операции до 48 часов, чтобы убедиться, что деньги забирает владелец счёта. Об этом информирует ТАСС.

Для тех, чьи данные попали в базу данных Банка России после мошеннических действий, действуют более строгие правила. Им разрешено снимать не более 100 тысяч рублей в месяц.

Специалисты советуют клиентам заранее проверять лимиты через мобильные приложения банков. Если планируется снять крупную сумму, рекомендуется заранее уведомить банк или обратиться в кассу с паспортом. При встрече с ограничениями важно связаться с банком и подтвердить свою личность.

Татьяна Картавых