Новосибирцам ограничили выдачу наличных

Согласно новому закону, банки получили право ограничивать выдачу наличных через банкоматы, если операция вызывает подозрения. Это делается для борьбы с мошенничеством и защиты денег клиентов.
Клиент может снять не более 50 тысяч рублей в сутки. В случае необходимости дополнительной проверки банк может приостановить операции до 48 часов, чтобы убедиться, что деньги забирает владелец счёта. Об этом информирует ТАСС.
Для тех, чьи данные попали в базу данных Банка России после мошеннических действий, действуют более строгие правила. Им разрешено снимать не более 100 тысяч рублей в месяц.
Специалисты советуют клиентам заранее проверять лимиты через мобильные приложения банков. Если планируется снять крупную сумму, рекомендуется заранее уведомить банк или обратиться в кассу с паспортом. При встрече с ограничениями важно связаться с банком и подтвердить свою личность.
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Татьяна Картавых