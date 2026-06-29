Двигатель и цилиндры под угрозой: что будет, если заливать 92-й бензин вместо 95-го

Актуальный вопрос: можно ли экономить на марке бензина — скажем, заливать 92-й, а не 95-й?
В теории — да. Но только если это дозволено производителем. В противном случае машину могут снять с гарантии — за несоблюдение правил эксплуатации.
В качестве крайней меры (например, другого топлива в доступности нет), заправиться 92-м можно — двигатель его «переварит». Но делать это регулярно на автомобилях, которым производителем предписан бензин с октановым числом «не ниже 95-го», не рекомендуется. Потому что вырастет износ двигателя из-за разной степени стойкости к детонации (у 92 она ниже), увеличится нагрузка на цилиндры, клапана, шатунные вкладыши. Совсем плохо придется турбинам. Катализатор тоже «кончится» раньше, чем было задумано производителем. Плюс — падение мощности и ощутимо больший расход топлива.
— И в целом 95-й бензин, хоть и дороже, по факту — экономичнее, — отмечает автоэксперт Андрей Ломанов в интервью для KP.RU. — За счет лучшей устойчивости к детонации в современных двигателях он сгорает более равномерно и эффективно, и расход топлива снижается в среднем на 5−10%.
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