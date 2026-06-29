От штрафа в 15 000 рублей до тюрьмы: что грозит за неправильное хранение бензина в канистрах

Итак, канистры с бензином запрещено хранить в квартирах, жилых домах, на балконах, чердаках и в подвалах. И даже в гаражных боксах (это когда у вашего гаража есть общие стены с соседними) их тоже хранить нельзя. За это могут оштрафовать на 5000 — 15000 рублей. «А как об этом узнают?» — спросите вы. Так вот, «бдительных соседей» никто не отменял — они могут пожаловаться, например, в МЧС — и сотрудники ведомства явятся с проверкой.