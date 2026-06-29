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От штрафа в 15 000 рублей до тюрьмы: что грозит за неправильное хранение бензина в канистрах

KP.RU: за нарушение правил хранения бензина в канистрах — штраф до 15 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В каких канистрах лучше хранить бензин? Для долгого хранения сгодятся металлические — как стальные, так и алюминиевые. Оба типа канистр надежно защищают топливо.

Но если вы хотите взять топливо с собой в поездку, то лучше использовать пластиковые канистры. Пластик — более легкий материал, плюс это попросту удобнее.

Но если речь идет о долгом хранении, то важно понимать, где и как нужно хранить топливо, чтобы не нарваться на штраф. Ведь бензин — это легковоспламеняющаяся жидкость.

Итак, канистры с бензином запрещено хранить в квартирах, жилых домах, на балконах, чердаках и в подвалах. И даже в гаражных боксах (это когда у вашего гаража есть общие стены с соседними) их тоже хранить нельзя. За это могут оштрафовать на 5000 — 15000 рублей. «А как об этом узнают?» — спросите вы. Так вот, «бдительных соседей» никто не отменял — они могут пожаловаться, например, в МЧС — и сотрудники ведомства явятся с проверкой.

А если по вине хозяина случится пожар, особенно с пострадавшими, то ему может грозить уже до семи лет тюрьмы.

По закону, место хранения должно быть сухим, с хорошей вентиляцией, вдали от источников тепла и защищенным от прямых солнечных лучей. Поэтому отдельно стоящий гараж, если соблюдены все эти требования, вполне подойдет.

Правда, есть исключение. Бензин можно хранить в жилых помещениях, если купить для этого огнеупорный и вентилируемый шкаф. Но удовольствие это дорогое — от 70 тысяч рублей.

Подробнее о том, как экономить на бензине, читайте здесь на KP.RU.

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