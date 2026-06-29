«Известия»: в России могут расширить нацрежим на гранит, стекло и керамику

Необходимость меры обсуждается на фоне снижения производства строительных материалов, пишет газета. Согласно документу, в 2025 году выпуск такой продукции в России сократился на 8,3%. По совместному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году спад при базовом сценарии может составить 6%, при рисковом — 22%.