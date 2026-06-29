«Известия»: в России могут расширить нацрежим на гранит, стекло и керамику

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает возможность распространения национального режима в госзакупках на гранит, стекло и керамику, что позволит отдавать преимущество российской продукции и товарам из стран ЕАЭС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По данным издания, в случае принятия такого решения государственные учреждения, госкомпании и госкорпорации при закупках будут отдавать преимущество продукции российского производства и стран Евразийского экономического союза. В Минпромторге подтвердили «Известиям», что совместно с профильными отраслями прорабатывают возможность таких нововведений.
Необходимость меры обсуждается на фоне снижения производства строительных материалов, пишет газета. Согласно документу, в 2025 году выпуск такой продукции в России сократился на 8,3%. По совместному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году спад при базовом сценарии может составить 6%, при рисковом — 22%.