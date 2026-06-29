Аналитики выявили склонность молодых россиян к импульсивным покупкам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 70% молодых россиян склонны совершать импульсивные покупки, в основном деньги уходят на маркетплейсы, онлайн-покупки, кофе и доставку еды. Такие данные приводит «Сберстрахование жизни» и «Работа.ру» в преддверии Финансового конгресса Банка России (материалы есть у ТАСС).
«Большинство молодых россиян (83%) от 18 до 35 лет планируют свой бюджет заранее. При этом 68% не обходятся без спонтанных покупок. Чаще всего деньги уходят на маркетплейсы и онлайн-покупки (41%), а также на кофе (28%) и доставку еды (24%)», — указано в материалах опроса.
Путешествия назвали 14%, развлечения (кино, концерты, театр и другое) — 10%, онлайн-игры — 3%, различные онлайн-подписки (приложения, фильмы, музыка и другое) — 1%. При этом каждый десятый обычно укладывается в запланированный бюджет.
Импульсивные покупки остаются заметной частью повседневных расходов. Почти половина респондентов (48%) совершают их иногда — под настроение или по ситуации. Еще 10% признались, что сталкиваются с такими покупками очень часто, а 10% — чаще, чем хотелось бы признавать. При этом 28% редко совершают незапланированные покупки, поскольку контролируют бюджет, а 4% не делают их никогда.
«Согласно исследованию, большинство молодых людей стараются планировать свой бюджет заранее, но при этом не могут отказать себе в импульсивных покупках. Для таких расходов молодежь активно использует в том числе программы лояльности и кредитные карты. Кроме того, молодежь не забывает и о финансовой грамотности. Так, с начала этого года треть (30%) оформленных договоров страхования жизни и здоровья владельцев кредитных карт пришлась именно на молодежь до 35 лет», — рассказала исполнительный директор «Сберстрахования жизни» Ирина Корсакова.
Исследование проведено в июне 2026 года во всех регионах России. В опросе приняли участие экономически активные жители страны от 18 до 35 лет.