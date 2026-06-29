Аналитики выявили склонность молодых россиян к импульсивным покупкам

«Согласно исследованию, большинство молодых людей стараются планировать свой бюджет заранее, но при этом не могут отказать себе в импульсивных покупках. Для таких расходов молодежь активно использует в том числе программы лояльности и кредитные карты. Кроме того, молодежь не забывает и о финансовой грамотности. Так, с начала этого года треть (30%) оформленных договоров страхования жизни и здоровья владельцев кредитных карт пришлась именно на молодежь до 35 лет», — рассказала исполнительный директор «Сберстрахования жизни» Ирина Корсакова.