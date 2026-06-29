За ремонт школы подрядчик получил лишние 78 миллионов тенге

По акту прокурорского надзора указанные средства возвращены в бюджет, передает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.
К административной ответственности по ст. 317 КоАП на общую сумму 1,4 млн тенге привлечены:
заказчик в лице районного отдела образования; подрядная организация; лица, осуществлявшие авторский и технический надзоры.
«В результате принятых мер подрядчиком работы завершены в полном объеме и в установленные сроки, после чего школа введена в эксплуатацию», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.