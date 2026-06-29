В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива

Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях. Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках. Я понимаю и разделяю тревогу жителей региона. Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы с вами сможем увидеть результаты, — приводятся в сообщении правительства слова губернатора Игоря Кобзева.