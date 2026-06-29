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В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива

В Иркутской области установили лимиты на отпуск бензина на заправках. Власти региона ввели режим повышенной готовности в связи с острым дефицитом моторного топлива. Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Документ размещен на официальном сайте правовой информации региона, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Согласно документу, отпуск топлива физлицам на АЗС «Роснефти» ограничивается 50 литрами в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие розничные поставщики топлива вправе ограничивать продажу топлива менее указанного объема. Помимо этого, запрещено заливать бензин в любые емкости, кроме автомобильного бака. Отпуск топлива в канистры, бочки, бутылки и так далее теперь ограничен. На автомобили аварийно-спасательных служб, скорой помощи, коммунальной и сельхозтехники ограничения не распространяются.

В указе также прописан ряд рекомендаций. Так, организациям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, предлагается перевести работников на удаленную работу по возможности, а чиновникам администраций и сотрудникам государственных и муниципальных учреждений чаще пользоваться услугами общественного транспорта.

Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях. Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках. Я понимаю и разделяю тревогу жителей региона. Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы с вами сможем увидеть результаты, — приводятся в сообщении правительства слова губернатора Игоря Кобзева.