«Приморавтотранс» позвали в суд

Бизнесмен Максим Ковальчук, являющийся совладельцем нескольких строительных компаний в Приморье, подал заявление в арбитражный суд об обязании ПАО «Приморавтотранс» провести внеочередное заочное голосование. Предварительное судебное заседание назначено на 3 августа. При этом Ковальчук претендует на место в совете директоров компании, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что действующий генеральный директор и член совета директоров «Приморавтотранса» Сергей Соловьев пытается опротестовать итоги заседания совета директоров, от которого зависит, появится ли у «Приморавтотранса» новый руководитель.
4 июня Арбитражный суд Приморского края принял исковое заявление от Сергея Соловьева к ПАО о признании недействительными решений совета директоров компании, принятых на внеочередном заседании 15 мая 2026 года, по всем вопросам повестки дня (всего их девять), связанными с проведением «второго повторного» внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров общества с кворумом 30% размещенных голосующих акций ПАО. Предварительное судебное заседание назначено на 6 июля.
При этом суд отказал Сергею Соловьеву в принятии ряда обеспечительных мер.
В частности, действующий гендиректор просил запретить ПАО «Приморавтотранс» «совершать любые действия, связанные с реализацией прав, предоставляемых акциями общества, и распоряжением правами на акции общества (включая, но не ограничиваясь: созыв и проведение общих собраний акционеров общества, формирование повестки дня общих собраний акционеров общества, приём и учёт бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров общества, определение кворума на общих собраниях акционеров общества, подведение итогов голосования на общих собраниях акционеров общества, а также совершение любых иных действий, направленных на реализацию корпоративных прав участниками акционерного соглашения общества от 18.12.2024), иначе как с предоставлением обществу документального подтверждения того, что соответствующие действия согласованы группой акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 акционерного соглашения общества от 18.12.2024».
Уставный капитал ПАО «Приморавтотранс» составляет 6 млн 598 тысяч 327,5 рублей. Он разделен на 131 млн 966 тысяч 550 обыкновенных акций номиналом 5 копеек.
В списке аффилированных лиц ПАО на 16 января 2026 года говорится, что крупнейшим акционером компании является Сергей Соловьев — 22,35% акций. Другие шесть членов совета директоров в совокупности владеют 23,21% акций.
В повестку дня совета директоров 15 мая 2026 года вошли девять вопросов, в том числе «о проведении повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО “Приморавтотранс” и “утверждение повестки дня повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО “Приморавтотранс”.
В повестку дня этого внеочередного собрания входят только два вопроса — досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Сергея Соловьева и избрание генеральным директором Максима Кравченко, ещё одного акционера компании. Не исключено, что в случае проведения голосования у ПАО появится новый руководитель.
Сергей Соловьев возглавил «Приморавтотранс» в мае 2022 года, сменив на этом посту Вячеслава Мартыненко, руководившего предприятием на протяжении без малого двадцати лет.
Основными видами деятельности ПАО являются регулярные перевозки пассажиров и багажа в международном направлении и прочие работы и услуги, в том числе сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества. Компания в последние годы работает с прибылью и часто выплачивает дивиденды.
«Приморавтотранс» по итогам 2025 года получил выручку в 609,9 млн рублей и чистую прибыль в размере 8 млн 725 тысяч рублей.