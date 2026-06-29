«Приморавтотранс» позвали в суд

В частности, действующий гендиректор просил запретить ПАО «Приморавтотранс» «совершать любые действия, связанные с реализацией прав, предоставляемых акциями общества, и распоряжением правами на акции общества (включая, но не ограничиваясь: созыв и проведение общих собраний акционеров общества, формирование повестки дня общих собраний акционеров общества, приём и учёт бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров общества, определение кворума на общих собраниях акционеров общества, подведение итогов голосования на общих собраниях акционеров общества, а также совершение любых иных действий, направленных на реализацию корпоративных прав участниками акционерного соглашения общества от 18.12.2024), иначе как с предоставлением обществу документального подтверждения того, что соответствующие действия согласованы группой акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 акционерного соглашения общества от 18.12.2024».