В Госдуме предложили выплачивать увеличенную страховую пенсию по старости с 70 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пенсионеры должны получать увеличенную страховую пенсию по старости не с 80, а уже с 70 лет, и ее размер должен расти затем с каждым следующим десятилетием жизни человека.
Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает дополнительное право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, хотя бы до 75 лет».
По словам парламентария, нужно увеличивать надбавку «поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет». «У нас есть долгожители, которые и 110 лет живут, их мало, это единичные случаи в стране, поэтому, конечно, таких людей нужно поддерживать в том числе материально», — сказал Нилов.
Страховая пенсия по старости состоит из собственно страховой части и из фиксированной выплаты к ней. Величина страховой части зависит от количества накопленный пенсионных баллов, размер фиксированной выплаты определяется государством. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 тыс. 584 рубля. После достижения пенсионером 80 лет она увеличивается до 19 тыс. 169 рублей.