В Госдуме предложили выплачивать увеличенную страховую пенсию по старости с 70 лет

По словам парламентария, нужно увеличивать надбавку «поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет». «У нас есть долгожители, которые и 110 лет живут, их мало, это единичные случаи в стране, поэтому, конечно, таких людей нужно поддерживать в том числе материально», — сказал Нилов.