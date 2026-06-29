Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили выплачивать увеличенную страховую пенсию по старости с 70 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пенсионеры должны получать увеличенную страховую пенсию по старости не с 80, а уже с 70 лет, и ее размер должен расти затем с каждым следующим десятилетием жизни человека.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пенсионеры должны получать увеличенную страховую пенсию по старости не с 80, а уже с 70 лет, и ее размер должен расти затем с каждым следующим десятилетием жизни человека.

Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает дополнительное право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, хотя бы до 75 лет».

По словам парламентария, нужно увеличивать надбавку «поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет». «У нас есть долгожители, которые и 110 лет живут, их мало, это единичные случаи в стране, поэтому, конечно, таких людей нужно поддерживать в том числе материально», — сказал Нилов.

Страховая пенсия по старости состоит из собственно страховой части и из фиксированной выплаты к ней. Величина страховой части зависит от количества накопленный пенсионных баллов, размер фиксированной выплаты определяется государством. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 тыс. 584 рубля. После достижения пенсионером 80 лет она увеличивается до 19 тыс. 169 рублей.