Лесозаготовитель в Киренском районе задолжал более 2 млн рублей за аренду участка

IrkutskMedia, 29 июня. В Киренском районе выявили факт нарушения законодательства в сфере лесопользования. Одна из организаций по заготовке древесины накопила долг в размере более 2 млн рублей за аренду участка.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, оплата по договору аренды не проводилась в полном объёме в 2025 году. Соответственно, в федеральный бюджет отчисления не вносились.
После проверки надзорное ведомство вынесло директору организации представление. Так, после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объёме.
Ранее агентство рассказывало, что в Усть-Илимском районе организации за пользование леса задолжали более 9,8 млн рублей. Участки «бесплатно» эксплуатировали с января по март 2026 года.