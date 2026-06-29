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Лесозаготовитель в Киренском районе задолжал более 2 млн рублей за аренду участка

Тем самым организация нарушила законодательство.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июня. В Киренском районе выявили факт нарушения законодательства в сфере лесопользования. Одна из организаций по заготовке древесины накопила долг в размере более 2 млн рублей за аренду участка.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, оплата по договору аренды не проводилась в полном объёме в 2025 году. Соответственно, в федеральный бюджет отчисления не вносились.

После проверки надзорное ведомство вынесло директору организации представление. Так, после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объёме.

Ранее агентство рассказывало, что в Усть-Илимском районе организации за пользование леса задолжали более 9,8 млн рублей. Участки «бесплатно» эксплуатировали с января по март 2026 года.