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В Минэнерго прокомментировали ситуацию с автогазом на западе Казахстана

В СМИ появилась информация о напряженной ситуации с автогазом на заправочных станциях в Мангистауской и Атырауской областях — ее прокомментировали в Минэнерго, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

В министерстве заявили, что поставки автогаза в западные регионы осуществляются стабильно и в объемах, превышающих расчетную потребность областей.

По информации ведомства:

  • В Мангистаускую область при заявленной акиматом потребности в 18 тыс. тонн направлено 19,5 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа. Дополнительно 1,5 тыс. тонн были выделены из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» для покрытия возросшего спроса.

  • В Атыраускую область при расчетной потребности в 9 тыс. тонн газа на июнь направлено более 11,6 тыс. тонн. В связи с плановой профилактической остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода маршруты поставок были заблаговременно скорректированы, а в регион направлены резервные объемы. Превышение потребности составляет более 2,5 тыс. тонн.

Минэнерго также опровергли сообщения о возможной связи локальных перебоев с якобы снижением добычи на месторождении Карачаганак. Ведомство пояснило, что работы на объекте не влияют на внутреннее обеспечение рынка ГСМ.