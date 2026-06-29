В Минэнерго прокомментировали ситуацию с автогазом на западе Казахстана

В Мангистаускую область при заявленной акиматом потребности в 18 тыс. тонн направлено 19,5 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа. Дополнительно 1,5 тыс. тонн были выделены из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» для покрытия возросшего спроса.

В Атыраускую область при расчетной потребности в 9 тыс. тонн газа на июнь направлено более 11,6 тыс. тонн. В связи с плановой профилактической остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода маршруты поставок были заблаговременно скорректированы, а в регион направлены резервные объемы. Превышение потребности составляет более 2,5 тыс. тонн.