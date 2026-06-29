В Новосибирске продают подвал на Свердлова за 4,3 млн рублей

Объект находится в подвале по адресу: улица Свердлова, 21, в Центральном районе. Его площадь составляет 105,9 квадратного метра. Начальная цена лота — 4 миллиона 320 тысяч 720 рублей. Шаг аукциона установлен в размере 216 тысяч 36 рублей, а задаток для участия в торгах — 432 тысячи 72 рубля.