С 1 июля заработают два новых вида страхования

Второй, более сложный инструмент — страхование жизни с расчётной доходностью — создан для получения максимальной прибыли. В отличие от первого продукта, здесь доходность не фиксируется заранее. Она напрямую зависит от динамики конкретного базового актива и не гарантируется компанией. Из-за высокого инвестиционного риска доступ к этому инструменту будет ограничен. Согласно закону, заключить такой договор смогут только квалифицированные инвесторы при условии внесения страховой премии в размере не менее 6 млн рублей.