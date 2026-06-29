С 1 июля заработают два новых вида страхования

Как рассказал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев, один продукт предназначен для широкого круга потребителей, а второй — для состоятельных инвесторов, сообщает ИА DEITA.RU.
Для массового рынка станет доступно страхование жизни с объявляемой доходностью. По своей сути, это эволюция привычного накопительного страхования. Основная цель такого договора — помочь человеку собрать целевую сумму к определённой дате, будь то оплата образования, свадьба, крупная покупка или отпуск.
Ключевое преимущество продукта — наличие страховой защиты: накопления будут формироваться даже при возникновении у клиента проблем со здоровьем. Доходность по таким договорам не является тайной: страховщик будет ежегодно её объявлять, гарантируя клиенту прирост капитала. Как отметил Яковлев, этот продукт унаследует популярность классического накопительного страхования, а компании уже имеют опыт создания программ как с фиксированной, так и с плавающей доходностью, привязанной к ключевой ставке.
Второй, более сложный инструмент — страхование жизни с расчётной доходностью — создан для получения максимальной прибыли. В отличие от первого продукта, здесь доходность не фиксируется заранее. Она напрямую зависит от динамики конкретного базового актива и не гарантируется компанией. Из-за высокого инвестиционного риска доступ к этому инструменту будет ограничен. Согласно закону, заключить такой договор смогут только квалифицированные инвесторы при условии внесения страховой премии в размере не менее 6 млн рублей.
По мнению экспертов, появление таких продуктов позволит привлечь в экономику страны значительный объём «длинных» денег и даст новый импульс развитию всего страхового рынка.