Восстановителя омских ливневок признали банкротом

В частности, с 2021 года ООО «Градстрой» неоднократно выигрывала контракты на ремонт и обустройство ливневок в городской черте. В 2022 году структуре достался подряд на благоустройство территории микрорайона Прибрежный, а в 2024-м — на благоустройство Аллеи братьев Сазоновых. Однако в сентябре 2025 года исполнение подряда на ремонт ливневки вдоль автодороги по Красному Пути завершилось расторжением договора и внесением ООО «Градстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. В марте 2026 года подано заявление с требованием банкротства компании.