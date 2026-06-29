Восстановителя омских ливневок признали банкротом

В воскресенье, 28 июня 2026 года, путем публикации в специализированном реестре объявлено о признании банкротом ООО «Градстрой» Ваагна Манукяна. Согласно судебному решению, конкурсное производство открыто по упрощенной процедуре отсутствующего должника сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвердили члена Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Павла Бурмистрова.
Напомним, компания основана весной 2018 года по основному виду деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». В период с 2018 по 2025 годы коммерсанты получили порядка 32 подрядов в рамках системы госзакупок, преимущественно сотрудничая с БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
В частности, с 2021 года ООО «Градстрой» неоднократно выигрывала контракты на ремонт и обустройство ливневок в городской черте. В 2022 году структуре достался подряд на благоустройство территории микрорайона Прибрежный, а в 2024-м — на благоустройство Аллеи братьев Сазоновых. Однако в сентябре 2025 года исполнение подряда на ремонт ливневки вдоль автодороги по Красному Пути завершилось расторжением договора и внесением ООО «Градстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. В марте 2026 года подано заявление с требованием банкротства компании.