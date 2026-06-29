Российские власти хотят отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов: о чем идет речь

Российские власти изучают возможность введения нацрежима, согласно которому госучреждения, госкорпорации и госкомпании будут в рамках госзаказа закупать гранитную, стекольную и керамическую продукцию российского производства или из стран ЕАЭС. Об этом сообщает сайт «Известия».
Как подсчитал Минфин, уже в 2025 году стоимостный объем госзакупок российских товаров занимал 65 процентов. Вместе с тем, в правительстве намерены усовершенствовать правила подтверждения страны происхождения продукции.
При этом, по данным Минпромторга, на конец 2025 года объем импорта на рынке стройматериалов занимал не больше четырех процентов. Как правило, это нишевая продукция премиального сегмента.
Напомним, 20 марта 2024 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий унификацию и ужесточение запретов и ограничений доступа иностранных поставщиков к госзакупкам, которые в настоящее время установлены рядом актов федерального правительства.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что импорт топлива остается одной из мер по сохранению устойчивости внутреннего рынка России. Политик уточнил, для закупки горючего за границей разработаны специальные налоговые условия. Они помогут улучшить экономическое положение государства.