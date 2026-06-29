Суд оштрафовал новосибирскую предпринимательницу за торговлю контрафактными сигаретами

Как было установлено, в январе 2026 года фигурантка приобрела и хранила в своём магазине более 890 пачек сигарет различных марок, не имевших предусмотренных законом акцизных знаков. Общая стоимость изъятой правоохранителями продукции составила почти 140 тысяч рублей.