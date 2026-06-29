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Суд оштрафовал новосибирскую предпринимательницу за торговлю контрафактными сигаретами

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 55-летней местной предпринимательнице, торговавшей контрафактными сигаретами.

Источник: Сиб.фм

Женщина признана виновной в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта табачной продукции без обязательной маркировки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как было установлено, в январе 2026 года фигурантка приобрела и хранила в своём магазине более 890 пачек сигарет различных марок, не имевших предусмотренных законом акцизных знаков. Общая стоимость изъятой правоохранителями продукции составила почти 140 тысяч рублей.

Весь контрафактный товар был выведен из незаконного оборота и впоследствии уничтожен. Суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа размером 120 тысяч рублей.