Эксперт Нильсен: закрытие границы с РФ ударило по экономике регионов Финляндии

Нильсен подчеркнул, что другие страны ЕС не вводили подобных ограничений, и отметил, что россияне могут по-прежнему обойти рестрикции через другие страны. Эксперт добавил, что динамика изменения ситуации в приграничных зонах, которые раньше отличались оживленностью, была «поразительной».