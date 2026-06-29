Аэропорт Внуково импортозаместил систему управления багажом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, заменив решения нидерландской Vanderlande и немецкой Beumer. Об этом «Ведомостям» сообщил советник генерального директора компании «Рексофт» Александр Семенов и подтвердил первый заместитель генерального директора АО «Международный аэропорт Внуково» Станислав Рязанов.
Полный переход на российское ПО занял два года. В состав программного комплекса вошли SCADA-система, отвечающая за диспетчерское управление и сбор данных, система автоматики и ПО для управления контроллерами. Комплекс позволяет отслеживать полную информацию о состоянии багажа на любом этапе, предоставляя ее всем службам и системам, отметил Семенов.
Как сказал гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов, с учетом готовых схожих проектов «Рексофта» в других аэропортах подобное импортозамещение могло обойтись Внуково в 100−250 млн рублей. При модернизации всей системы вместе с оборудованием стоимость может быть значительно выше.
Система включает 90 стоек регистрации, два трансферных вывода, 10 каруселей выдачи багажа и многоуровневую систему досмотра. Ее пропускная способность составляет 5,4 тыс. единиц багажа в час.