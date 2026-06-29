Аэропорт Внуково импортозаместил систему управления багажом

Полный переход на российское ПО занял два года. В состав программного комплекса вошли SCADA-система, отвечающая за диспетчерское управление и сбор данных, система автоматики и ПО для управления контроллерами. Комплекс позволяет отслеживать полную информацию о состоянии багажа на любом этапе, предоставляя ее всем службам и системам, отметил Семенов.