В Казахстане замедлился рост цен на социально значимые продукты

Меры по стабилизации цен на социально значимые продукты в Казахстане
По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, рост цен на социально значимые продовольственные товары за год удалось замедлить в четыре раза. Продовольственная инфляция снижается уже пятый месяц подряд. Об этом сообщает DKNews.kz.
На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев рассказал о мерах, принимаемых для стабилизации рынка.
Какие меры уже работают
Для сдерживания инфляции государство усилило контроль за ценообразованием и выявлением посреднических схем. В настоящее время ведется работа по нескольким направлениям:
Прогнозирование цен на товары
Анализ электронных счетов-фактур
Проведение сельскохозяйственных ярмарок
Организация прямых поставок продукции
Развитие механизма «зеленого коридора» для импорта
Также продолжается проведение сельскохозяйственных ярмарок:
> «Продолжается проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок с увеличением общего количества ярмарок до 10 тыс. до конца текущего года», — сообщил спикер.
Рост цен заметно замедлился
Темпы роста индекса цен на социально значимые продовольственные товары снизились в четыре раза. Основные показатели:
Рост цен на социально значимые товары снизился с 7,3% до 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продовольственная инфляция уменьшилась с 13,5% в декабре 2025 года до 10,7% в мае 2026 года.
Месячный рост цен на продовольственные товары составил 0,4%, что ниже динамики цен на непродовольственные товары и платные услуги.
На какие продукты зафиксировали цены
Для стабилизации стоимости основных продуктов были заключены меморандумы с отечественным бизнесом. В результате установлены следующие ориентиры:
Отпускная цена на говядину — 3 275 тенге за килограмм.
Подсолнечное масло — не более 780 тенге за литр.
Куриные яйца — не более 55 тенге за штуку.
> «Заключены меморандумы с отечественным бизнесом по фиксированию цены на внутреннем рынке. В мясной отрасли зафиксирована отпускная цена на говядину на уровне 3 275 тенге за кг. По подсолнечному маслу установлен предельный уровень цены — до 780 тенге за литр, по яйцу — не более 55 тенге за штуку», — добавил глава Комитета.
Дополнительно были проведены переговоры с крупнейшими импортерами, поставщиками, оптовыми компаниями и рынками для исключения необоснованной торговой наценки и повышения прозрачности импортных поставок.
Что изменится дальше
Для дальнейшей стабилизации цен правительство готовит дополнительные меры:
Централизация координации мер по стабилизации цен.
Внедрение системы прямых поставок социально значимых продуктов от производителей без посредников.
Передача полномочий по реализации механизмов ценовой стабилизации от Министерства сельского хозяйства Министерству торговли и интеграции.
Внедрение индикативного баланса производства и потребления для оперативного выявления дефицита товаров и перераспределения поставок между регионами.
Почему это важно
Рост цен на продукты питания напрямую влияет на расходы каждой семьи. Поэтому меры по сокращению посреднических цепочек, увеличению прямых поставок, развитию ярмарочной торговли и контролю за ценообразованием направлены на то, чтобы сделать социально значимые товары более доступными для населения и снизить инфляционное давление на внутреннем рынке.