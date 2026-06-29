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В Казахстане замедлился рост цен на социально значимые продукты

В Казахстане продолжается реализация комплекса мер по сдерживанию инфляции и стабилизации цен.

Источник: Деловой Казахстан

Меры по стабилизации цен на социально значимые продукты в Казахстане

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, рост цен на социально значимые продовольственные товары за год удалось замедлить в четыре раза. Продовольственная инфляция снижается уже пятый месяц подряд. Об этом сообщает DKNews.kz.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев рассказал о мерах, принимаемых для стабилизации рынка.

Какие меры уже работают

Для сдерживания инфляции государство усилило контроль за ценообразованием и выявлением посреднических схем. В настоящее время ведется работа по нескольким направлениям:

  1. Прогнозирование цен на товары

  2. Анализ электронных счетов-фактур

  3. Проведение сельскохозяйственных ярмарок

  4. Организация прямых поставок продукции

  5. Развитие механизма «зеленого коридора» для импорта

Также продолжается проведение сельскохозяйственных ярмарок:

> «Продолжается проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок с увеличением общего количества ярмарок до 10 тыс. до конца текущего года», — сообщил спикер.

Рост цен заметно замедлился

Темпы роста индекса цен на социально значимые продовольственные товары снизились в четыре раза. Основные показатели:

  • Рост цен на социально значимые товары снизился с 7,3% до 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Продовольственная инфляция уменьшилась с 13,5% в декабре 2025 года до 10,7% в мае 2026 года.

  • Месячный рост цен на продовольственные товары составил 0,4%, что ниже динамики цен на непродовольственные товары и платные услуги.

На какие продукты зафиксировали цены

Для стабилизации стоимости основных продуктов были заключены меморандумы с отечественным бизнесом. В результате установлены следующие ориентиры:

  • Отпускная цена на говядину — 3 275 тенге за килограмм.

  • Подсолнечное масло — не более 780 тенге за литр.

  • Куриные яйца — не более 55 тенге за штуку.

> «Заключены меморандумы с отечественным бизнесом по фиксированию цены на внутреннем рынке. В мясной отрасли зафиксирована отпускная цена на говядину на уровне 3 275 тенге за кг. По подсолнечному маслу установлен предельный уровень цены — до 780 тенге за литр, по яйцу — не более 55 тенге за штуку», — добавил глава Комитета.

Дополнительно были проведены переговоры с крупнейшими импортерами, поставщиками, оптовыми компаниями и рынками для исключения необоснованной торговой наценки и повышения прозрачности импортных поставок.

Что изменится дальше

Для дальнейшей стабилизации цен правительство готовит дополнительные меры:

  • Централизация координации мер по стабилизации цен.

  • Внедрение системы прямых поставок социально значимых продуктов от производителей без посредников.

  • Передача полномочий по реализации механизмов ценовой стабилизации от Министерства сельского хозяйства Министерству торговли и интеграции.

  • Внедрение индикативного баланса производства и потребления для оперативного выявления дефицита товаров и перераспределения поставок между регионами.

Почему это важно

Рост цен на продукты питания напрямую влияет на расходы каждой семьи. Поэтому меры по сокращению посреднических цепочек, увеличению прямых поставок, развитию ярмарочной торговли и контролю за ценообразованием направлены на то, чтобы сделать социально значимые товары более доступными для населения и снизить инфляционное давление на внутреннем рынке.