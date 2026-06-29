В Казахстане замедлился рост цен на социально значимые продукты

> «Заключены меморандумы с отечественным бизнесом по фиксированию цены на внутреннем рынке. В мясной отрасли зафиксирована отпускная цена на говядину на уровне 3 275 тенге за кг. По подсолнечному маслу установлен предельный уровень цены — до 780 тенге за литр, по яйцу — не более 55 тенге за штуку», — добавил глава Комитета.