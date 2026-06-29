«Ozon банк»: россияне от 18 до 23 лет чаще выбирают вклады на два месяца

Параллельно со сберегательными привычками меняются и предпочтения в платежных методах. Сравнение данных за первые пять месяцев 2026 года к аналогичному периоду прошлого года выявило рост популярности бесконтактных платежей среди молодежи. Так, доля клиентов в возрасте от 18 до 35 лет, использующих QR-коды для оплаты, выросла, и сегодня данный инструмент применяют уже 76% молодых пользователей. Клиенты в возрасте от 36 до 55 лет прибегают к оплате по QR-коду значительно реже — их используют только 54% пользователей, свидетельствуют результаты опроса.