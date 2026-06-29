«Ozon банк»: россияне от 18 до 23 лет чаще выбирают вклады на два месяца

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Молодые россияне в возрасте от 18 до 23 лет чаще всего выбирают краткосрочные вклады сроком на два месяца. Такими данными с ТАСС поделились аналитики «Ozon банка», исследовав поведение своих клиентов.
«Каждый десятый молодой клиент склонен формировать сбережения и имеет открытый накопительный счет или вклад. Более юные пользователи в возрасте от 18 до 23 лет чаще всего выбирают вклады сроком на 2 месяца, тогда как вкладчики от 23 до 35 лет размещают средства на 3 или 4 месяца», — сказано в исследовании.
В то же время клиенты от 36 лет и старше склонны фиксировать доходность на более длительные периоды и чаще открывают вклады, например, на 6 месяцев, говорится в тексте.
По данным банка, формировать накопления юношам и девушкам помогают инструменты дополнительного дохода и выгоды, например, кешбэк. В топ самых востребованных категорий кешбэка, помимо базовой графы «все покупки», вошли аптеки, которые выбирают 18% клиентов в возрасте до 35 лет, и фастфуд с долей в 17%. Замыкают список приоритетов транспортные услуги, интересующие 15% пользователей, а также покупка одежды и обуви (14%).
Параллельно со сберегательными привычками меняются и предпочтения в платежных методах. Сравнение данных за первые пять месяцев 2026 года к аналогичному периоду прошлого года выявило рост популярности бесконтактных платежей среди молодежи. Так, доля клиентов в возрасте от 18 до 35 лет, использующих QR-коды для оплаты, выросла, и сегодня данный инструмент применяют уже 76% молодых пользователей. Клиенты в возрасте от 36 до 55 лет прибегают к оплате по QR-коду значительно реже — их используют только 54% пользователей, свидетельствуют результаты опроса.
Традиционный метод оплаты картой тем не менее удерживает позиции самого популярного платежного инструмента, который используют при расчетах 8 из 10 клиентов, рассказали представители кредитной организации.