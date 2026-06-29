Провозин рассказал, как омским предпринимателям сохранить и легализовать свой киоск

Как объяснил редакции Om1 председатель комитета Омского городского Совета по экономическому развитию Алексей Провозин, после изменений на федеральном уровне муниципалитеты получили больше прав. Теперь они могут включать в городскую схему торговые объекты, которые стоят не только на городской и государственной земле, но и на частных участках. В связи с этим Омский городской Совет предложил усилить ответственность за размещение киосков без включения в эту схему.