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Провозин рассказал, как омским предпринимателям сохранить и легализовать свой киоск

В Омском городском Совете 24 июня на пленарном заседании депутаты рассмотрели вопрос об изменениях в КоАП Омской области. Речь идёт о правилах размещения киосков, павильонов и других нестационарных торговых объектов, в том числе на частных земельных участках.

Источник: Om1 Омск

Как объяснил редакции Om1 председатель комитета Омского городского Совета по экономическому развитию Алексей Провозин, после изменений на федеральном уровне муниципалитеты получили больше прав. Теперь они могут включать в городскую схему торговые объекты, которые стоят не только на городской и государственной земле, но и на частных участках. В связи с этим Омский городской Совет предложил усилить ответственность за размещение киосков без включения в эту схему.

Было предложено убрать предупреждение как меру воздействия и сразу переходить к штрафам за размещение объектов торговли и услуг общественного питания, сезонных аттракционов и пунктов проката в непредназначенных для этого местах и без согласования с городом.

Как рассказал председатель комитета Омского городского Совета по экономическому развитию Алексей Провозин, новые меры не вносят дополнительных видов наказаний:

«Мы не вводим ничего нового, а только предлагаем отменить такую меру, как предупреждение. Потому что статья в КоАП уже давно существует, и то, что это нарушение, известно всем. Ограничивая деятельность нелегального бизнеса, мы таким образом помогаем легальному бизнесу вести свою деятельность».

В Горсовете пояснили, что такой подход позволит создать равные условия для предпринимателей и наладить учёт всех киосков и других точек уличной торговли.

Чтобы предприниматель мог законно разместить киоск на частной земле без нарушений, ему нужно обратиться в администрацию Омска и подать документы для включения объекта в городскую схему размещения. После этого объект получает право работать на участке в установленном порядке.

«Мы не боремся с киосками как таковыми. Наоборот, новые форматы нестационарной торговли нужно развивать. Но процесс их появления не должен быть стихийным. Нельзя ни в миллионном городе, ни в маленьком населённом пункте осуществлять бесконтрольные действия», — подытожил депутат.

Инициативу Омского городского Совета направят на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области.