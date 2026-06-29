Сибирский филиал ПАО «Россети» заменит свыше 500 изоляторов на ключевых подстанциях Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Сибири в рамках ремонтной программы обновит опорно-стержневую изоляцию (ОСИ) на шести магистральных центрах питания Красноярского края.
Это повысит надежность работы объектов, участвующих в выдаче мощности крупнейших ГЭС и ГРЭС региона, а также питающих Красноярск и Лесосибирск, Ужурский и Енисейский районы края.
Новые изоляторы, отличающиеся высокой прочностью, обеспечат надежную работу оборудования в течение 30 лет. В настоящее время уже выполнена замена изоляции на подстанциях 220 кВ. К началу июля планируется завершить замену на трех энергообъектах сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения 500 кВ и 1150 кВ.
На подстанциях МЭС Сибири реализуется специальная программа замены ОСИ, служащей для изоляции и крепления токоведущих частей электросетевого оборудования. Изоляторы, работающие под открытым небом, подвержены суровым климатическим условиям, включая перепады температуры воздуха от −50°C зимой до +40°C летом. Своевременная замена ОСИ предотвратит их повреждение и минимизирует риски перебоев в электроснабжении потребителей.