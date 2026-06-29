Сибирский филиал ПАО «Россети» заменит свыше 500 изоляторов на ключевых подстанциях Красноярского края

Новые изоляторы, отличающиеся высокой прочностью, обеспечат надежную работу оборудования в течение 30 лет. В настоящее время уже выполнена замена изоляции на подстанциях 220 кВ. К началу июля планируется завершить замену на трех энергообъектах сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения 500 кВ и 1150 кВ.