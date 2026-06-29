Роскачество назвало самые популярные у россиян безалкогольные напитки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Соки и нектары из фруктов являются самыми популярными безалкогольными напитками у россиян — их пьют 75% респондентов. Об этом говорится в исследовании Роскачества, текст которого есть в распоряжении ТАСС.
На втором месте — компот (64%), на третьем — квас (61%). Газированные напитки и морс выбирают 56% и 55% россиян соответственно. Соки и нектары из овощей пользуются популярностью у 35% опрошенных. Четверть россиян в опросе назвали энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбирают 13% респондентов, отмечается в исследовании.
Безалкогольное пиво популярно у 22% россиян, безалкогольный глинтвейн — у 8%. Всего 5% респондентов ответили, что пьют безалкогольное вино.
В исследовании участвовали 1,2 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек во всех федеральных округах РФ.