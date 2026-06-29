Завершается срок уплаты НДФЛ и взносов за май 2026 года

Речь идет об уплате НДФЛ, удержанного с выплат физлицам за период с 1 по 22 июня, а также страховых взносов за май. Налоговые уведомления по этим суммам нужно было направить до 25 июня. Для части организаций и предпринимателей на эту же дату приходится очередной платеж по налогу на прибыль и НДС, если такой порядок применяется в их режиме налогообложения.