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На трассе Казань — Оренбург сужают дорогу из-за ремонта с 29 июня

Скорость поэтапно снизят до 40 километров в час.

Источник: Аргументы и факты

С 29 июня на путепроводе «Танковый переезд» вводят ограничения движения. Речь о 14-м километре федеральной трассы Р-239, которая соединяет Казань, Оренбург, Акбулак и границу с Казахстаном.

Проезд будет открыт в обоих направлениях, но полос станет меньше — по две в каждую сторону. Скорость поэтапно снизят до 40 километров в час. Причина — замена деформационного шва. Работы проводит ГКУ «Главтатдортранс», заказчик — федеральное учреждение «Волго-Вятскуправтодор».

Водителей просят быть внимательными: соблюдать знаки и закладывать дополнительное время на дорогу. Ремонт продлится несколько недель.