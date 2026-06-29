В Иркутске приступили к сносу аварийного здания на улице Афанасьева

Объект пустовал последние годы. На площадке побывали председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко, депутат Думы Иркутска Василий Донских и начальник управления ЖКХ комитета Валентина Осипова.
«Здание признано аварийным. Рядом уже построен новый детский сад на улице Сосновая. Подрядчик приступил к работам, срок исполнения контракта — 20 дней. Сейчас на площадке вручную разбирают крышу, оконные и дверные проемы, чтобы не создавать неудобств соседнему детскому саду № 5 и местным жителям», — сообщила Валентина Осипова.
Два года назад Василий Донских совместно с администрацией Свердловского округа добился изменения целевого назначения земельного участка на спортивное, сообщает пресс-служба администрации города.
«Вопрос судьбы объекта обсуждался с жителями неоднократно. В результате приняли решение разместить на этом месте всесезонный корт с искусственным покрытием и раздевалками. Спортивная площадка будет доступна для всех желающих, так как существующие объекты на территории образовательных учреждений часто закрыты из-за правил безопасности», — добавил депутат.