В Иркутске приступили к сносу аварийного здания на улице Афанасьева

«Вопрос судьбы объекта обсуждался с жителями неоднократно. В результате приняли решение разместить на этом месте всесезонный корт с искусственным покрытием и раздевалками. Спортивная площадка будет доступна для всех желающих, так как существующие объекты на территории образовательных учреждений часто закрыты из-за правил безопасности», — добавил депутат.