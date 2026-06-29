Сотрудники Ачинского НПЗ оценивают выпускные работы студентов

На сегодняшний день Ачинский НПЗ ведет системную работу с 19 профильными вузами и ссузами в рамках корпоративной программы по подготовке кадров. Это позволяет обеспечивать устойчивый приток на предприятие молодых специалистов. Новые сотрудники пополняют цеха и ключевые инженерные службы предприятия. При этом коллектив Ачинского НПЗ остаётся достаточно молодым: средний возраст работников составляет 41 год, а доля сотрудников в возрасте до 35 лет — почти 30%.