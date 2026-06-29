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Сотрудники Ачинского НПЗ оценивают выпускные работы студентов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В вузах края завершают работу государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Помимо преподавателей выпускные квалификационные работы студентов оценивают сотрудники Ачинского НПЗ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В вузах края завершают работу государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Помимо преподавателей выпускные квалификационные работы студентов оценивают сотрудники Ачинского НПЗ.

В этом году они рассмотрят дипломные работы студентов вузов-партнеров «Роснефти» — Института нефти и газа Сибирского Федерального университета, Сибирского государственного университета им. Решетнева и Томского политехнического университета.

Стоит отметить, что участие в работе ГЭК действующих сотрудников взаимовыгодно и для образовательных учреждений, и для предприятия.

Присутствие в комиссии дает возможность не только получить объективную оценку дипломным работам студентов, но и решить важную кадровую задачу — присмотреться потенциальным сотрудникам. А для выпускников — это шанс стать работником одного из ведущих предприятий страны и края.

Предприятие со студентами работает системно, начиная с зачисления. Для обеспечения набора молодых специалистов действует программа целевого обучения в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, предусматривающая выплаты корпоративных стипендий и гарантированное трудоустройство после получения диплома.

На сегодняшний день Ачинский НПЗ ведет системную работу с 19 профильными вузами и ссузами в рамках корпоративной программы по подготовке кадров. Это позволяет обеспечивать устойчивый приток на предприятие молодых специалистов. Новые сотрудники пополняют цеха и ключевые инженерные службы предприятия. При этом коллектив Ачинского НПЗ остаётся достаточно молодым: средний возраст работников составляет 41 год, а доля сотрудников в возрасте до 35 лет — почти 30%.

Интерес выпускников к работе на Ачинском НПЗ во многом обусловлен уровнем оплаты труда и мерами поддержки. Социальный пакет молодого специалиста включает стимулирующие выплаты и компенсации отдельных видов затрат (аренды жилья, выплаты при трудоустройстве, регистрации брака, рождении ребёнка и другие), а также дает право на участие в корпоративных социальных программах, среди которых корпоративная ипотека, оздоровление, отдых и др.

Кроме того, на заводе у новичков есть реальная возможность в рамках разработанной системы адаптации получить практический опыт на одном из ключевых предприятий ТЭК Сибири, а также продвинуться по карьерной лестнице: занять инженерные должности с перспективной в рамках планов индивидуального развития и руководящие позиции.

Ачинский НПЗ на протяжении многих лет является площадкой для производственной и преддипломной практики, а также реализует программу раннего трудоустройства студентов профильных специальностей. В 2025 году на предприятии производственную и преддипломную практику прошли 450 студентов.