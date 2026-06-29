Нефтедобывающая компания из Перми сократила прибыль по итогам 2025 года

Пермское ООО «Сиаль», работающее в сфере добычи нефти, представило финансовые результаты за 2025 год. Согласно данным данным «Business Class» компания завершила год со снижением основных финансовых показателей.
Выручка предприятия уменьшилась на 28% и составила 3,675 млрд рублей. При этом расходы сократились на 22%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежний уровень прибыли. Чистая прибыль компании за год снизилась сразу на 66% — с 704,4 млн рублей в 2024 году до 238,4 млн рублей в 2025-м.
Одновременно выросли обязательства предприятия. Долгосрочная задолженность увеличилась на 12% и достигла 347,5 млн рублей, а краткосрочная — на 18%, составив 1,963 млрд рублей. Вместе с тем стоимость имущества компании выросла на 15% — до 2,898 млрд рублей.
Также в отчетности отмечено улучшение ряда операционных показателей. Запасы стали оборачиваться быстрее — их оборачиваемость увеличилась на 51,7%. Кроме того, компания ускорила сбор платежей с покупателей: оборачиваемость дебиторской задолженности выросла на 37,1%.
ООО «Сиаль» зарегистрировано в Перми в 2004 году. Последние десять лет компанией руководит Марат Тазиев, который также является соучредителем ООО «Чусовнефть» и возглавляет несколько других организаций.