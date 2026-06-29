Нефтедобывающая компания из Перми сократила прибыль по итогам 2025 года

Выручка предприятия уменьшилась на 28% и составила 3,675 млрд рублей. При этом расходы сократились на 22%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежний уровень прибыли. Чистая прибыль компании за год снизилась сразу на 66% — с 704,4 млн рублей в 2024 году до 238,4 млн рублей в 2025-м.