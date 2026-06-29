В Красноярске прошли летние спортивные игры нефтяников

Яркий и масштабный турнир в этом году собрал в краевом центре более 300 спортсменов из семи команд, представляющих дочерние предприятия Компании из Красноярска, Ангарска, Иркутска, Сахалина и Ямало-Ненецкого автономного округа (Новый Уренгой).