Правительство обсуждает расширение нацрежима на гранит, стекло и керамику

По данным Минфина, в прошлом году на долю российских товаров уже приходилось 65% стоимостного объема госзакупок. При этом в Минпромторге в конце 2025 года отмечали, что импортные строительные материалы занимают не более 4% рынка и представлены по большей части в премиум-сегменте.