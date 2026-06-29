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Правительство обсуждает расширение нацрежима на гранит, стекло и керамику

Правительство РФ обсуждает введение национального режима, при котором госзакупки гранита, стекла и керамики российского производства, а также подобной продукции из стран ЕАЭС станут приоритетными. Об этом сообщают «Известия».

Правительство РФ обсуждает введение национального режима, при котором госзакупки гранита, стекла и керамики российского производства, а также подобной продукции из стран ЕАЭС станут приоритетными. Об этом сообщают «Известия».

По данным Минфина, в прошлом году на долю российских товаров уже приходилось 65% стоимостного объема госзакупок. При этом в Минпромторге в конце 2025 года отмечали, что импортные строительные материалы занимают не более 4% рынка и представлены по большей части в премиум-сегменте.

Как отмечают «Известия», обсуждение меры связано с падением производства стройматериалов на 8,3% из-за снижения спроса в строительном секторе. Согласно негативному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году сокращение выпуска в отрасли может достичь 22%.