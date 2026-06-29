Пошлину на ввоз китайских бульдозеров в ЕАЭС продлили до 2027 года

В ЕАЭС с 29 июня продлевается антидемпинговая мера в отношении гусеничных бульдозеров из Китая. Решение касается машин с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 лошадиных сил, которые ввозятся на таможенную территорию союза.
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие пошлины по 25 февраля 2027 года включительно. Мера сохраняет ранее установленный защитный режим на время, необходимое для завершения процедуры по линии внутреннего рынка ЕАЭС.
Документ указывает, что таможенные органы государств союза должны обеспечить взимание антидемпинговой пошлины по ставкам, установленным прежним решением ЕЭК. Речь идет о порядке, который применяется для предварительных антидемпинговых пошлин.
Фактически решение удерживает барьер для поставок китайских бульдозеров в чувствительном сегменте строительной и промышленной техники. Для импортеров это означает сохранение прежнего режима ввоза, а для производителей внутри ЕАЭС — продление защитной меры еще почти на восемь месяцев.
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