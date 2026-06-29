Пошлину на ввоз китайских бульдозеров в ЕАЭС продлили до 2027 года

Фактически решение удерживает барьер для поставок китайских бульдозеров в чувствительном сегменте строительной и промышленной техники. Для импортеров это означает сохранение прежнего режима ввоза, а для производителей внутри ЕАЭС — продление защитной меры еще почти на восемь месяцев.