В национальном парке «Красноярские Столбы» готовится к открытию Центр научного волонтерства «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В начале июля на территории научно-познавательного комплекса «Нарым» в национальном парке «Красноярские Столбы» откроется Центр научного волонтерства «Норникеля».
Создание Центра научного волонтерства стало флагманским проектом компании «Норникель» на территории Красноярска, продолжающим многолетнее сотрудничество с нацпарком. Новый объект задуман как первая в России площадка, полностью посвященная научному волонтерству на особо охраняемых природных территориях.
Центр научного волонтерства «Норникеля» объединит городские сообщества, специалистов нацпарка, ученых и корпоративных волонтеров для системной работы по сохранению биоразнообразия.
В проекте активно участвуют волонтеры «Норникеля»: впервые участники программы компании «Люди территории» присоединились в созданию Центра 16 мая. Тогда они занимались входной группой: убирали мусор, монтировали конструкции, пилили, красили и приводили площадку в порядок.
Работы продолжились 26 июня — на этот раз все трудились уже внутри Центра. Добровольцы вместе с сотрудниками нацпарка собрали мебель, провели влажную уборку помещений, помыли окна и вынесли мусор.
Как отметила куратор проекта от нацпарка «Красноярские Столбы» Светлана Юшкова, работы по подготовке Центра научного волонтерства к открытию вышли на финишную прямую: «Уже через неделю здание откроет свои двери для всех волонтеров. Здесь осталось только сделать экспозицию, посвященную заповедному волонтерству и сохранению биоразнообразия. При участии волонтеров работа идет намного быстрее. В штате нацпарка всего 60 сотрудников, а территория практически полтора города Красноярска. Если вызывать сотрудников на сборку мебели, работа растянется на недели. А так у нас высадился трудовой десант, который справился за два часа. Здорово, когда в этом принимают участие неравнодушные, отзывчивые и трудолюбивые люди, которые приехали поработать вечером в пятницу и добирались, несмотря на непогоду. Ценно, что мы создаем Центр вместе — это то, что нас объединяет, что позволять людям чувствовать личную ответственность за место, ради которого они трудились».
Пространство для мероприятий, лекций, планирования исследовательской и научной деятельности, которое объединит экологические, образовательные и исследовательские инициативы, откроет свои двери уже 2 июля.