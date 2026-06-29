В национальном парке «Красноярские Столбы» готовится к открытию Центр научного волонтерства «Норникеля»

Как отметила куратор проекта от нацпарка «Красноярские Столбы» Светлана Юшкова, работы по подготовке Центра научного волонтерства к открытию вышли на финишную прямую: «Уже через неделю здание откроет свои двери для всех волонтеров. Здесь осталось только сделать экспозицию, посвященную заповедному волонтерству и сохранению биоразнообразия. При участии волонтеров работа идет намного быстрее. В штате нацпарка всего 60 сотрудников, а территория практически полтора города Красноярска. Если вызывать сотрудников на сборку мебели, работа растянется на недели. А так у нас высадился трудовой десант, который справился за два часа. Здорово, когда в этом принимают участие неравнодушные, отзывчивые и трудолюбивые люди, которые приехали поработать вечером в пятницу и добирались, несмотря на непогоду. Ценно, что мы создаем Центр вместе — это то, что нас объединяет, что позволять людям чувствовать личную ответственность за место, ради которого они трудились».