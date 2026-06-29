Доходы или расходы казахстанцев: что быстрее растет

Проще говоря, сейчас доходы казахстанцев не только заметно превышают расходы, но и растут заметно быстрее. Важно: среднедушевые доходы нельзя путать со средней зарплатой. Этот показатель учитывает не только доход от трудовой деятельности, но также пенсии, пособия и алименты. Их общая сумма делится на всё население страны, в том числе на детей и безработных.