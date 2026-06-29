Доходы или расходы казахстанцев: что быстрее растет

Бюро национальной статистики определило среднедушевые денежные доходы и расходы населения в 1 квартале 2026 года. Согласно данным опросов, доходы составили 399 819 тенге на душу населения — за квартал они выросли на 6,82%, а за год — на 14,11%. Расходы тем временем за три месяца выросли на 4,27%, а за год — на 12,85% и достигли 352 902 тенге.
Проще говоря, сейчас доходы казахстанцев не только заметно превышают расходы, но и растут заметно быстрее. Важно: среднедушевые доходы нельзя путать со средней зарплатой. Этот показатель учитывает не только доход от трудовой деятельности, но также пенсии, пособия и алименты. Их общая сумма делится на всё население страны, в том числе на детей и безработных.
Средняя зарплата же учитывает только официально трудоустроенных граждан. Также следует отметить, что указанные суммы являются квартальными, а не месячными. Таким образом, среднедушевые доходы в месяц составляют 133 273 тенге, а расходы — 117 634 тенге.
Большую часть доходов казахстанцев составляют зарплаты — 257 843 тенге в квартал. Следом идут пенсии — 81 802 тенге и доходы от предпринимательства — 31 099 тенге. Также учитываются пособия, социальная помощь, стипендии, помощь родственников, алименты, доходы от собственности и прочие денежные поступления. Цифры могут выглядеть нереалистично низкими, так как при их расчете учитывается всё население страны.
Большую часть среднедушевых расходов составляют продовольственные товары — 171 531 тенге в квартал. Следом идут расходы на непродовольственные товары — 70 284 тенге и платные услуги — 76 414 тенге. Расходы на продукты и товары за квартал снизились, зато выросли траты на платные услуги. В расходах учитывались алименты, помощь родственникам, налоги, обязательные платежи, кредиты и долги.
Казахстанцы тратят больше всего денег на продовольственные товары, хотя их доля от общих расходов снизилась с 52,37% до 48,6%. По мировым меркам, этот показатель считается очень высоким. В развитых странах доля расходов на еду обычно не превышает 15%, тогда как в бедных странах Азии и Африки она может превышать 50%.