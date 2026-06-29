В Приморье ввели лимит на топливо для грузового автотранспорта

«В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе — до 200 литров. Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются», — объяснил необходимость введения ограничений вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий.