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Для исполнителей гособоронзаказа в РФ уточнили порядок отчетности

Правительство РФ утвердило изменения в порядок представления промежуточной бухгалтерской отчетности для головных исполнителей и исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу.

Правительство РФ утвердило изменения в порядок представления промежуточной бухгалтерской отчетности для головных исполнителей и исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу.

Постановление касается отчетности, которую участники исполнения ГОЗ должны представлять в рамках финансового контроля. Речь идет о бухгалтерской информации, связанной с поставками продукции по государственному оборонному заказу и учетом обязательств участников кооперации.

Документ вносит изменения в действующие акты правительства. Такие правила важны для контроля движения средств, исполнения контрактов и проверки финансовой дисциплины в цепочке поставщиков, работающих по оборонным заказам.

Обновленный порядок должен применяться участниками гособоронзаказа при подготовке промежуточной бухгалтерской отчетности. Конкретные обязанности исполнителей будут определяться с учетом их роли в поставке продукции и требований, установленных правительственными актами.

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