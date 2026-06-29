Рост перевалки порта Мариуполя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 2030 году грузооборот мариупольского порта, согласно прогнозу, превысит 800 тысяч тонн.
Заявил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. Министр добавил, что на 2026 год план по грузообороту мариупольского торгового порта составляет 432 тысячи тонн.
Мариупольский торговый порт является одним из важнейших стратегических объектов транспортной инфраструктуры ДНР и юга России. Летом прошлого года по распоряжению правительства РФ морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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