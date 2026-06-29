Рост перевалки порта Мариуполя

Мариупольский торговый порт является одним из важнейших стратегических объектов транспортной инфраструктуры ДНР и юга России. Летом прошлого года по распоряжению правительства РФ морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов.