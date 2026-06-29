Перевозчики предупредили о росте цен из-за перебоев с поставками топлива в России

В Sigma рассказали «Ъ», что получили от коллег-автоперевозчиков уведомление о повышении с 1 июля тарифов минимум на 10%. В VIG Trans заявили, что по внутренним перевозкам ставки пока «относительно стабильны». По данным компании, в Сибири, на юге России и в некоторых приграничных областях фиксируют ограничения на заправку и перебои с поставками топлива. В сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли до 77−90 ₽ за л, и часть перевозчиков закладывает дополнительные издержки в ставки, которые выросли почти на 5%.