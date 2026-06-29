С наступлением теплой погоды в регионе возобновили работу точки по продаже мороженого от местных производителей, а в магазинах появилось больше натурального кваса. Часть продукции выпускается под брендом «Сделано в Хабаровском крае», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Традиционный русский напиток в крае выпускают пять предприятий, каждое из которых использует собственную технологию производства. В качестве сырья применяется хлеб, ячменный и ржаной солод», — говорится в сообщении.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
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Одновременно с этим в регионе начинается активный сезон мороженого. На улицах города появятся более 30 фирменных торговых точек от местных фабрик, а всего в краевой столице холодный десерт будет представлен примерно в 90 местах продаж. Сейчас производством занимаются четыре крупных предприятия.
«В летний сезон, в жару, жители края намного чаще покупают мороженое и прохладные напитки, в особенности квас. Растет спрос, соответственно, нужно выпускать больше продукции. Для наших предприятий это непростое время, ведь необходимо произвести продукта намного больше обычного. Мороженого выпускается почти в 2 раза больше, кваса — примерно на треть», — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Минсельхоза Светлана Абдалова.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
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С начала 2026 года в крае произведено более 1000 тонн холодного мороженого. По итогам 2025 года — 2,6 тыс. тонн. За 5 месяцев этого года безалкогольных напитков, включая квас, выпущено 12,4 тыс. тонн, что почти на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Всего за 2025 год произведено 31,6 тыс. тонн.
Всего участниками проекта «Сделано в Хабаровском крае» стали 169 организаций разных направлений деятельности. Из них 71 — производители продуктов питания. Участие в проекте дает им право пользоваться рядом преференций, среди которых льготный заем под сниженную годовую ставку в размере 7,2%, предоставляемый Краевым фондом поддержки малого предпринимательства. Помимо финансовой помощи, производители также могут рассчитывать на бесплатную аренду краевой собственности, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и видеопроектах, организуемых центром «Мой бизнес», в том числе по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Кроме того, товары компаний размещаются в специальных магазинах бренда «Сделано в Хабаровском крае» в Хабаровске, Москве и Калуге, а также представляются на витринах маркетплейсов. Дополнительно предоставляются комплексные услуги центра «Мой бизнес», оказывается помощь в освоении зарубежных рынков.