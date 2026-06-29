Спрос на мороженое и квас в Хабаровском крае вырос с приходом тепла

С начала 2026 года в крае произведено более 1000 тонн холодного мороженого. По итогам 2025 года — 2,6 тыс. тонн. За 5 месяцев этого года безалкогольных напитков, включая квас, выпущено 12,4 тыс. тонн, что почти на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Всего за 2025 год произведено 31,6 тыс. тонн.