В России не используется пятая часть авиапарка из-за проблем с обслуживанием

Источники «Ъ» сообщили, что нормальным показателем для отрасли считается простой в 10% авиапарка на плановое обслуживание в летний сезон. Однако, по их оценке, треть простаивающего парка — неплохой показатель для крупнейших авиакомпаний, пятый год пребывающих под западными санкциями. При этом собеседники издания прогнозируют ухудшение ситуации с 2027 года из-за устаревания воздушных судов и истекающих ресурсов — особенно Sukhoi Superjet 100.